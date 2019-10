Nordkorea testet Rakete vor geplanten Gesprächen mit USA

Seoul (Reuters) - Nordkorea hat einen Tag nach der Ankündigung neuer Atomverhandlungen mit den USA eine Rakete getestet.

Das Geschoss sei von der Ostküste Nordkoreas Richtung Osten womöglich von einem U-Boot abgefeuert worden, teilte das südkoreanische Militär am Mittwoch mit. Es sei 450 Kilometer weit geflogen und habe eine Höhe von 910 Kilometern erreicht. Vermutlich habe es sich um eine U-Boot-gestützte Mittelstreckenrakete vom Typ Pukguksong gehandelt. Eine Sprecherin des US-Außenministeriums forderte Nordkorea auf, Provokationen zu unterlassen und weiter zu verhandeln. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe verurteilte den Test als einen Verstoß gegen UN-Resolutionen. Der Nationale Sicherheitsrat in Seoul äußerte sich besorgt.

Nur wenige Stunden vor dem Start hatte Nordkoreas Vize-Außenministerin Choe Son Hui erklärt, dass die seit Monaten auf Eis liegenden Gespräche mit den USA am Samstag auf Arbeitsebene wiederaufgenommen würden. Nach Einschätzung von Experten könnte der Raketenstart Teil von Nordkoreas Verhandlungstaktik sein, um im Vorfeld der Gespräche Stärke zu zeigen und so womöglich Zugeständnisse zu erwirken. Die USA wollen Nordkorea von dessen Atom- und Raketenprogramm abbringen. Ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un im Februar in Vietnam war ergebnislos abgebrochen worden.