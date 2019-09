Nordkorea testet nach Gesprächsangebot an USA offenbar erneut Raketen

Seoul (Reuters) - Nordkorea hat offenbar erneut Raketen getestet.

Das Land habe am Dienstagmorgen zwei nicht identifizierte Geschosse aufsteigen lassen, teilte das südkoreanische Militär mit. Eine Bestätigung, wonach es sich um ballistische Raketen gehandelt haben könnte, lag nach Angaben des japanischen Verteidigungsministeriums nicht vor. Die nationale Sicherheit Japans sei nicht unmittelbar bedroht. Ein Vertreter der US-Regierung sagte, man beobachte die Lage und stehe in engem Austausch mit den Verbündeten in der Region.

Nur kurz zuvor hatte Nordkorea sich zu neuen Gesprächen noch im September mit den USA über eine atomare Abrüstung der koreanischen Halbinsel bereiterklärt. Die Verhandlungen waren ins Stocken geraten, nachdem ein zweiter Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Vietnam im Februar gescheitert war. Im Juni trafen sich dann beide in der Entmilitarisierten Zone zwischen den beiden koreanischen Staaten. Dabei vereinbarten sie, die Beratungen wiederzubeleben. Die mutmaßlichen Tests am Dienstag waren die achten ihrer Art seit der Begegnung.