DAX24.616 -0,6%Est506.062 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1400 +10,0%Nas25.930 +0,9%Bitcoin54.530 -0,3%Euro1,1540 ±0,0%Öl93,41 -0,7%Gold4.330 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Minus -- US-Börsen letztlich uneins -- SpaceX vor IPO im Blick -- NVIDIA: Neue Speicher-Allianzen mit SK hynix & Co. -- Apple, Intel, Tesla, BYD, NIO, NEL, Infineon, SoftBank im Fokus
Top News
WM-Aktion - Jedes Tor ein Volltreffer für dein Depot! WM-Aktion - Jedes Tor ein Volltreffer für dein Depot!
Das Kryptourgestein Bitcoin im Iran-Konflikt: Sicherer Hafen oder Risiko-Asset? Das Kryptourgestein Bitcoin im Iran-Konflikt: Sicherer Hafen oder Risiko-Asset?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nordkorea und China wollen Zusammenarbeit ausweiten

09.06.26 06:14 Uhr

PEKING/PJÖNGJANG (dpa-AFX) - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Chinas Staatschef Xi Jinping wollen ihre bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Militär ausbauen. Zudem hätten sie sich darauf geeinigt, "eine neue Ära" in den gegenseitigen Beziehungen einzuleiten, wie Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete.

Xi befindet sich seit Montag für einen zweitägigen Staatsbesuch in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang. Kim bereitete seinem Gast aus China einen demonstrativ herzlichen Empfang. Kritische Themen, darunter Nordkoreas umstrittenes Atomprogramm, wurden in den öffentlichen Aussendungen beider Seiten bislang ausgespart.

Es ist der erste Besuch des chinesischen Staatschefs im Nachbarland seit rund sieben Jahren. China gilt als wichtigster politischer und wirtschaftlicher Partner Nordkoreas. Zuletzt baute Nordkorea allerdings seine Beziehungen zu Russland deutlich aus./jpt/DP/zb