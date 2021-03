Nordkorea warnt USA - Für einen ruhigen Schlaf müssen Militärmanöver aufhören

Seoul (Reuters) - Nordkorea hat sich erstmals öffentlich an die neue US-Regierung gewandt und diese aufgefordert, Militärmanöver in Südkorea zu unterlassen.

"Wir ergreifen diese Gelegenheit zur Warnung der neuen US-Administration, die versucht, den Geruch von Schießpulver in unserem Land zu verbreiten: Wenn sie in den kommenden vier Jahren friedlich schlafen will, unterlässt sie es als ersten Schritt besser, Gestank zu verursachen", erklärte Kim Yo Jong, die einflussreiche Schwester von Machthaber Kim Jong Un. "Kriegsmanöver und Feindseligkeit können nie zusammengehen mit Dialog und Kooperation", hieß es in der von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag verbreiteten Erklärung.

Vergangene Woche hat das gemeinsame Frühjahrs-Manöver der USA und Südkoreas begonnen. Die Übungen beschränken sich allerdings auf Computer-Simulationen. So sollen das Corona-Ansteckungsrisiko verringert und Bemühungen der USA um eine Kontaktaufnahme zu Nordkorea nicht behindert werden. Nach US-Regierungsangaben hat die Führung in Pjöngjang bislang Dialog-Vorstöße abblitzen lassen.

Angesprochen auf die jetzt gefallenen Äußerungen, sagte US-Außenminister Antony Blinken, er sei mehr daran interessiert zu hören, was Amerikas Partner und Verbündete über Nordkorea dächten. Blinken befindet sich derzeit in Asien auf seiner ersten Auslandsreise als neuer US-Chef-Diplomat. Nach dem Auftakt in Japan werden er und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Mittwoch in Südkorea erwartet.