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NordLB baut Gewinn weiter aus

HANNOVER (dpa-AFX) - Die Norddeutsche Landesbank (NordLB) hat ihren Gewinn weiter ausgebaut. Nach Steuern verdiente die Geschäftsbank im ersten Halbjahr 309 Millionen Euro, wie sie mitteilte. Damit stieg das Konzernergebnis im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 45 Prozent und setzte den positiven Trend der vergangenen Jahre fort.

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"Besonders erfreulich ist, dass wir unsere Profitabilität erneut gesteigert haben und unseren mittelfristigen Zielen damit ein weiteres Stück nähergekommen sind", sagte Bank-Chef Jörg Frischholz. "Für die vor uns liegenden Aufgaben sind wir sehr gut aufgestellt."

Der Chef blickt trotz globaler Krisen optimistisch in die Zukunft: "Auch wenn die gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen weiterhin von hoher Unsicherheit geprägt sind, erwarten wir für das Gesamtjahr 2026 einen Anstieg des Ergebnisses vor Steuern im Vergleich zum Vorjahr"

Das gute Ergebnis führte die Bank vor allem auf die Ertragsentwicklung zurück. Durch Zinsen etwa nahm die NordLB unter anderem durch viele neu vergebene Kredite 610 Millionen Euro ein und damit etwa sieben Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2025. Auch bei den Gebühren stieg der Gewinn. Gleichzeitig stiegen die Kosten etwa für Personal nur leicht./xma/DP/nas

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