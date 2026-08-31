DAX 26.415 -0,6%ESt50 6.472 -0,2%MSCI World 4.986 -0,1%Top 10 Crypto 10,07 -0,4%Nas 26.402 -0,5%Bitcoin 67.819 +1,5%Euro 1,1599 +0,2%Öl 91,1 +2,0%Gold 4.443 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Nordrhein-Westfalen: Inflationsrate auf höchstem Stand seit zweieinhalb Jahren

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Preisdruck auf Verbraucher in Nordrhein-Westfalen nimmt zu. Die Inflationsrate stieg im August auf 2,9 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit Januar 2024. Das teilte das Landesstatistikamt IT.NRW auf Grundlage vorläufiger Daten mit. Im Juli hatte die Rate bei 2,7 Prozent gelegen, im Juni bei 2,1 Prozent.

Werbung

Bei der Preisentwicklung gibt es deutliche Unterschiede. Für Heizöl mussten Verbraucherinnen und Verbraucher wegen des Iran-Kriegs im August 33,6 Prozent mehr zahlen als ein Jahr zuvor, für Kraftstoffe 26,5 Prozent. Diesel legte dabei mit 35,6 Prozent stärker zu als Benzin (24 Prozent). Bei anderen Energiepreisen wurde ein Rückgang verzeichnet. Strom wurde 5,6 Prozent günstiger angeboten, Gas 1,2 Prozent.

Für Lebensmittel zahlten Verbraucher zuletzt kaum mehr als im August 2025. Die Preise stiegen im Schnitt lediglich um 0,1 Prozent. Gemüse wie Kopf- oder Eisbergsalat (plus 30,1 Prozent), Möhren (plus 18 Prozent) und Eier (plus 15,8 Prozent) waren zwar deutlich teurer. Derweil sanken die Preise bei Butter um rund ein Drittel (32,3 Prozent) und bei Vollmilch um gut 10 Prozent.

Tiefer in die Tasche greifen mussten Verbraucher dagegen an anderer Stelle. Dienstleistungen in der häuslichen Alten- und Behindertenpflege kosteten 11,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. In Gaststätten stiegen die Preise um 3,3 Prozent./cr/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.