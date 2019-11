Nordstrom erzielt mehr Gewinn und zahlt Dividende aus

Die amerikanische Kaufhauskette Nordstrom Inc. (ISIN: US6556641008, NYSE: JWN) schüttet weiterhin eine Quartalsdividende von 0,37 US-Dollar aus. Die nächste Zahlung erfolgt am 16. Dezember 2019 (Record date: 29. November 2019). Somit werden auf das Jahr hochgerechnet 1,48 US-Dollar ausgezahlt. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 34,32 US-Dollar (Stand: 21. November 2019) einer aktuellen Dividendenrendite von 4,31 Prozent.

Nordstrom ist eine amerikanische Kaufhaus- und Versandhauskette mit Firmensitz in Seattle. Es werden Schuh- und Modeartikel vertrieben. Das Unternehmen wurde 1901 gegründet und betreibt heute rund 380 Läden in 40 Bundesstaaten. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019 betrug der Umsatz 3,57 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,65 Mrd. US-Dollar) bei einem Gewinn von 126 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 67 Mio. US-Dollar), wie am Donnerstag ebenfalls berichtet wurde. Nach Bekanntgabe der Nachrichten legte der Wert an der Wall Street nachbörslich über 10 Prozent zu.

Die Aktie wird an der Wall-Street gehandelt und liegt dort seit Jahresbeginn 2019 mit 26,37 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 5,2 Mrd. US-Dollar (Stand: 21. November 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de