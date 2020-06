Nordwestlandebahn am Frankfurter Flughafen im Juli wieder in Betrieb

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen des wieder anziehenden Flugverkehrs soll im Juli die Landebahn Nordwest am Frankfurter Flughafen wieder in Betrieb genommen werden. Prognosen deuteten darauf hin, dass sich der Flugverkehr in dem Monat erhöhen werde, teilte ein Sprecher der Deutschen Flugsicherung (DFS) am Donnerstag mit. Deshalb werde geplant, die Nordwestlandebahn in der ersten Juli-Hälfte zu öffnen. Wann genau dort wieder Flugverkehr herrschen werde, werde von der Flugsicherung und dem Flughafenbetreiber Fraport gemeinsam entschieden. Zunächst hatte die "Frankfurter Rundschau" berichtet. Wegen des geringen Verkehrsaufkommens in der Corona-Krise war die Nordwestlandebahn vorübergehend als Flugzeugparkplatz genutzt worden./dba/DP/fba