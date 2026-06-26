NordX Metals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Der Verlust je Aktie lag bei 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,040 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

NordX Metals hat am 25.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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