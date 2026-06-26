NordX Metals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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NordX Metals hat am 25.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,040 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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