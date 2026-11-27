NordX Metals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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NordX Metals hat am 25.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
NordX Metals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,120 CAD je Aktie gewesen.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,110 CAD. Im Vorjahr hatten -0,120 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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