DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,83 +4,0%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.391 -0,2%Euro1,1632 -0,1%Öl68,96 -0,2%Gold3.536 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DEUTZ 630500 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Vonovia A1ML7J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen im Minus -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Moody's bestätigt Top-Rating Aa2 für Allianz-Aktie
Top News
Alphabet-Aktie: US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab Alphabet-Aktie: US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab
Allianz-Aktie: Moody's bestätigt Top-Rating Aa2 Allianz-Aktie: Moody's bestätigt Top-Rating Aa2
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++

Nordzucker startet Rübenkampagne - gute Ernte erwartet

03.09.25 06:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
10,00 EUR -0,04 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BRAUNSCHWEIG/SCHLADEN (dpa-AFX) - Beim Zuckerproduzent Nordzucker beginnt die wichtigste Phase des Jahres: Der Konzern aus Braunschweig startet heute die sogenannte Zuckerrübenkampagne, in der die Rüben geerntet und in den Fabriken verarbeitet werden, wie das Unternehmen mitteilte. Den Auftakt macht das Werk Schladen im Landkreis Wolfenbüttel, die übrigen niedersächsischen Werke sollen in den kommenden zwei Wochen folgen. In Sachsen-Anhalt geht es im dortigen Werk Klein Wanzleben am kommenden Dienstag los.

Wer­bung

Voraussichtlich bis Mitte Januar wird die Kampagne dauern. Nordzucker rechnet in diesem Jahr mit einem guten Ergebnis. "Die Rüben sind vielerorts gut aufgelaufen und haben sich in den meisten Regionen gut entwickelt", sagte Vorstandschef Lars Gorissen laut Mitteilung. Nach einem sehr trockenen Frühjahr habe es zunächst nur verhaltene Erwartungen gegeben. Erste Proberodungen hätten aber eine bessere Entwicklung in Deutschland gezeigt.

Aussagen zum Zuckergehalt der Rüben ließen sich aber noch nicht machen. Das hänge auch von der weiteren Witterung ab. "Für das weitere Wachstum der Rüben und vor allem für die Zuckerbildung ist die Wetterlage bis zur Ernte ausschlaggebend." Sorgen bereiteten hier zuletzt hohe Temperaturen und Trockenheit Anfang August. Zudem steige in einigen Regionen das Risiko von Pflanzenkrankheiten.

Gute Ernte lässt Preise sinken

Die letzte Kampagne hatte der Zuckerkonzern mit deutlichen Zuwächsen abgeschlossen. Mit durchschnittlich 145 Tagen war es damaligen Angaben zufolge eine der längsten Kampagnen in der Unternehmensgeschichte. Zugleich führten die großen Zuckermengen zu deutlichen sinkenden Preisen.

Wer­bung

Entsprechend verhalten begann das neue Geschäftsjahr 2025/26, das bei Nordzucker traditionell im März startet: Das erste Geschäftsquartal bis Ende Mai schloss mit fast 13 Prozent weniger Umsatz als im Vorjahr und roten Zahlen: Der Umsatz schrumpfte von 692 auf 603 Millionen Euro, der operative Verlust lag bei sechs Millionen Euro. Ein Jahr zuvor waren es noch 124 Millionen Euro Gewinn gewesen.

"Die Zuckerpreise im EU- und Weltmarkt stabilisieren sich aktuell auf niedrigem Niveau", sagte Vertriebschef Alexander Godow. "Entsprechend ist bis auf weiteres von einer angespannten Marktlage auszugehen." Für das Geschäftsjahr 2025/26 rechnet Nordzucker aufgrund der gefallenen Preise mit einem negativen Ergebnis im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Nordzucker produziert an insgesamt 21 Standorten in Europa und Australien Zucker, Futtermittel, Dünger und Energie. Zusammen kommen sie auf 4.100 Mitarbeiter./fjo/DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf Südzucker

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Südzucker

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Südzucker KaufenDZ BANK
22.02.2024Südzucker KaufenDZ BANK
17.01.2024Südzucker KaufenDZ BANK
11.01.2024Südzucker BuyWarburg Research
20.12.2023Südzucker BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
26.06.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker UnderweightBarclays Capital
14.01.2025Südzucker SellWarburg Research
13.12.2024Südzucker SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Südzucker AG (Suedzucker AG) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen