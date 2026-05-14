NORMA Group SE-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot

MT-Meldung

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei NORMA Group SE.

Kürzlich kam es bei der NORMA Group SE-Aktie zu Managers’ Transactions. Am 13.05.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. Am 07.05.2026 baute Seeger, Birgit, Vorstand, das Depot um 10.000 Aktien aus. Seeger, Birgit bezahlte 15,70 EUR je Anteilsschein. Die Aktionäre schickten das Papier von NORMA Group SE nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 2,00 Prozent auf 16,06 EUR.

Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von NORMA Group SE zulegen und verteuerte sich am Veröffentlichungstag der BaFin in der FSE-Sitzung um 1,30 Prozent auf 17,14 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 2.377 NORMA Group SE-Aktien umgesetzt. Am Markt ist NORMA Group SE aktuell 539,75 Mio. Euro wert. Im Free Float befinden sich derzeit 31.862.400 Papiere.

Die vorangegangene Managers’ Transaction von Seeger, Birgit wurde am 07.05.2026 gemeldet. Seeger, Birgit hatte sein Portfolio um 1.000 Anteile zu jeweils 15,70 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net