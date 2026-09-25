DAX 25.375 +0,4%ESt50 6.298 +0,4%MSCI World 4.929 -0,2%Top 10 Crypto 11,20 -0,9%Nas 27.023 +0,3%Bitcoin 73.459 -1,0%Euro 1,1401 +0,2%Öl 106,1 -0,4%Gold 4.281 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Norma: Verunreinigte Ware 'korrekt entsorgt'

REGENSTAUF (dpa-AFX) - Nach Bekanntwerden von Hygienemängeln und Ratten im Regenstaufer Zentrallager der Discounter-Kette Norma verweist das Unternehmen darauf, dass verunreinigte Waren korrekt entsorgt und nicht an Filialen geliefert worden seien. Das gehe aus Protokollen der Entsorgungsfirma hervor, teilte eine Norma-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur mit.

Werbung

In der Stellungnahme heißt es weiter: "Zudem sind unsere Mitarbeitenden sensibilisiert und geschult, um zu jeder Zeit die notwendigen Hygienestandards einzuhalten." Das Unternehmen bestätigte, dass das Veterinäramt Anfang September eine Kontrolle in dem Zentrallager durchgeführt und weitere Maßnahmen festgelegt habe. Diesen Auflagen seien sie nachgekommen und würden das weiterhin tun.

Verbraucherhinweis gab Anstoß

Das Landratsamt Regensburg hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass in dem Zentrallager festgestellte Mängel inzwischen teilweise beseitigt wurden. Weitere Kontrollen sollen folgen. Gegen Norma seien zwei Bußgeldverfahren eingeleitet und Zwangsgelder verhängt worden, hieß es.

Den Anstoß für eine Kontrolle Anfang August hatte ein Verbraucherhinweis gegeben, teilte ein Sprecher des Landratsamtes mit. Dabei seien in Teilbereichen des Trockenlagers Hygienemängel wie Staub und Schmutz sowie ein Rattenbefall festgestellt worden. Bei zwei Nachkontrollen Anfang September seien die Mängel nicht vollständig beseitigt gewesen, woraufhin die Behörde dem Betreiber 17 Einzelmaßnahmen auferlegt habe.

Werbung

Bei der mit dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) durchgeführten Kontrolle am 16. September seien die Hygienemängel dann behoben und der Schädlingsbefall lediglich noch "in geringerem Umfang" vorhanden gewesen. Bis 12. Oktober müssten in dem Lager noch bauliche Mängel behoben werden, so die Behörde. Der Sprecher verwies ebenfalls darauf, dass das Landratsamt keine Erkenntnisse habe, dass kontaminierte Waren an Filialen ausgeliefert worden seien./fuw/DP/nas

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.