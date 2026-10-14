Norris Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

14.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite hat Norris Industries im vergangenen Quartal 0,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Norris Industries 0,1 Millionen USD umsetzen können.

Norris Industries ließ sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Norris Industries die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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