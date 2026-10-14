Norris Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Norris Industries ließ sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Norris Industries die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Auf der Umsatzseite hat Norris Industries im vergangenen Quartal 0,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Norris Industries 0,1 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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