North East Rubbers verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

08.11.26 06:35 Uhr

North East Rubbers gab am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,180 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,11 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,73 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net