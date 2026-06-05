North European Oil Royalty Trust Certsof BenefInterest: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

North European Oil Royalty Trust Certsof BenefInterest lud am 05.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,22 USD. Im letzten Jahr hatte North European Oil Royalty Trust Certsof BenefInterest einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,61 Prozent auf 2,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte North European Oil Royalty Trust Certsof BenefInterest 2,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net