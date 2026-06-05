North European Oil Royalty Trust Certsof BenefInterest: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Werte in diesem Artikel
North European Oil Royalty Trust Certsof BenefInterest lud am 05.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 0,22 USD. Im letzten Jahr hatte North European Oil Royalty Trust Certsof BenefInterest einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,61 Prozent auf 2,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte North European Oil Royalty Trust Certsof BenefInterest 2,5 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf North European Oil Royalty Trust Certs.of Benef.Interest
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf North European Oil Royalty Trust Certs.of Benef.Interest
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent