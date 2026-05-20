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Northann: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

21.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Northann Corp Registered Shs
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Northann ließ sich am 19.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Northann die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Northann ein EPS von -0,220 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 3,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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