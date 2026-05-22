Northern CapSek Ventures Pref Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Northern CapSek Ventures Pref Registered hat am 22.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,24 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,370 SEK je Aktie erzielt worden.

Northern CapSek Ventures Pref Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net