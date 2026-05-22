Northern CapSek Ventures Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Northern CapSek Ventures Registered hat am 22.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,24 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,370 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Northern CapSek Ventures Registered im vergangenen Quartal 0,0 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Northern CapSek Ventures Registered 0,0 Millionen SEK umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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