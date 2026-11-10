Northern Lights Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

10.11.26 06:35 Uhr

Northern Lights Acquisition A veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,95 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Northern Lights Acquisition A ein EPS von 0,690 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Northern Lights Acquisition A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,0 Millionen USD im Vergleich zu 1,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion Finanzen.net