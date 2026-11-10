Northern Lights Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Northern Lights Acquisition A veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,95 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Northern Lights Acquisition A ein EPS von 0,690 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Northern Lights Acquisition A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,0 Millionen USD im Vergleich zu 1,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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