Northmark Metals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Northmark Metals hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,020 CAD. Im Vorjahr waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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