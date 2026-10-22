Northpointe Bancshares hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Northpointe Bancshares hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Northpointe Bancshares hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,570 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 123,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 126,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
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