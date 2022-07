Northvolt beschafft sich 1,1 Mrd USD frisches Kapital - VW zieht mit

Von Dominic Chopping

STOCKHOLM (Dow Jones)--Der schwedische Batteriehersteller Northvolt hat sich frisches Geld besorgt, um damit den Ausbau seiner Batteriezellen- und Kathodenmaterial-Produktion in Europa angesichts der rasch wachsenden Nachfrage zu finanzieren. Diese jüngste Wandelanleiheemission über 1,1 Milliarden US-Dollar miteinbezogen, an der sich unter anderem die Volkswagen AG beteiligt hat, hat die Northvolt AB seit 2017 nach eigenen Angaben fast 8 Milliarden Dollar an Eigen- und Fremdkapital aufgenommen.

An der Kapitalerhöhung beteiligten sich neben VW auch AMF, AP funds 1-4, ATP, Ava Investors, Baillie Gifford & Co, Compagnia di San Paolo über Fondaco Growth, Folksam Group, Goldman Sachs Asset Management, IMAS Foundation, Olympia Group, OMERS Capital Markets, PCS Holding, Swedbank Robur und TM Capital.

Northvolt wurde 2016 gegründet und hat bis dato Verträge in Höhe von mehr als 55 Milliarden US-Dollar mit Kunden wie VW, BMW, Scania und Volvo Car geschlossen.

