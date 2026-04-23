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Norwegen plant Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige

24.04.26 09:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Snap Inc. (Snapchat)
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OSLO (dpa-AFX) - Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre hat ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren angekündigt. Ein entsprechender Gesetzesentwurf soll bis Jahresende im Parlament eingebracht werden, sagte Støre der Nachrichtenagentur NTB. Er habe seit seinem ersten Tag als Ministerpräsident darüber nachgedacht. "Jetzt kommt das Gesetz", sagte Støre.

Die gesetzliche Altersgrenze für die Nutzung der sozialen Medien soll auf den 1. Januar des Jahres festgelegt werden, in dem die Jugendlichen ihren 16. Geburtstag feiern. In der Praxis dürften Jugendliche dann erst ab der zehnten Klasse Medien wie Instagram, TikTok und Snapchat (Snap) nutzen, wie NTB berichtet. Die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen sei "eine der wichtigsten Prioritäten im Regierungsplan für Norwegen", sagte Støre.

Mittlerweile wird in mehreren europäischen Ländern über ähnliche Gesetzesvorhaben diskutiert. Auch in Deutschland gibt es eine Debatte darüber, ob der Zugang zu sozialen Medien für Kinder eingeschränkt werden sollte. Vorreiter ist Australien, dort dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren seit Mitte Dezember auf vielen großen Plattformen keine eigenen Konten mehr haben./mj/DP/jha

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12.09.2018Snap SellBTIG Research
08.11.2017Snap SellUBS AG
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02.03.2017Snap SellPivotal Research Group

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