Norwegische Ministerin: Nehmen Vorfälle am Flughafen ernst

23.09.25 14:31 Uhr

OSLO (dpa-AFX) - Die Behörden in Norwegen nehmen Berichte über Drohnenaktivitäten am Flughafen in Oslo sehr ernst. Das sagte Justizministerin Astri Aas-Hansen der norwegischen Nachrichtenagentur NTB zufolge.

Der Luftraum über dem Flughafen der norwegischen Hauptstadt musste in der Nacht zum Dienstag für mehrere Stunden gesperrt werden, nachdem es Berichte über Drohnensichtungen gegeben hatte. Die Polizei betonte aber, dass die Sichtungen bislang nicht verifiziert wurden.

Anzeichen dafür, dass die Sichtungen in Oslo mit Vorfällen in anderen Ländern zusammenhingen, gebe es bislang jedoch nicht, sagte Aas-Hansen laut NTB.

Einen ernsten Vorfall gab es laut der Regierung in Dänemark am Flughafen Kopenhagen. Dort legten Drohnensichtungen ebenfalls den Flugbetrieb stundenlang lahm. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sprach vom "bislang schwersten Anschlag auf dänische kritische Infrastruktur". Vermutet werde, dass dahinter ein "fähiger Akteur" stecke - also mehr als nur ein Amateur.

Als eher harmlos stellte sich eine Drohne über der historischen Festung Akershus in der Osloer Innenstadt heraus. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein älteres Ehepaar aus Singapur festgenommen. Die beiden waren demnach als Touristen nach Norwegen eingereist./cmy/DP/stw