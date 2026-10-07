note gewährte Anlegern Blick in die Bücher

07.10.26 06:35 Uhr

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note hat am 06.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,21 JPY gegenüber 8,63 JPY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1,45 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte note 1,08 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.net