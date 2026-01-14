note präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

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note veröffentlichte am 07.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 19,57 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte note 4,07 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,39 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte note einen Umsatz von 1,01 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.net