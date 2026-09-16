DAX 25.522 +0,5%ESt50 6.272 +0,6%MSCI World 4.887 -0,5%Top 10 Crypto 9,90 +0,7%Nas 25.982 -0,8%Bitcoin 65.764 +0,4%Euro 1,1549 +0,1%Öl 107,7 -1,0%Gold 4.333 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Notenbank-Ziel verfehlt

Britische Inflation steigt weiter an – Spritpreise treiben Teuerung

Britische Inflation steigt weiter an – Spritpreise treiben Teuerung

In Großbritannien hat sich die Inflation weiter verstärkt und ist angetrieben von höheren Spritpreisen über die Marke von drei Prozent gestiegen.

Die Verbraucherpreise legten im August im Jahresvergleich um 3,1 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Es ist die höchste Inflationsrate seit März. Im Vormonat hatte die Jahresrate 2,9 Prozent betragen. Analysten hatten den Anstieg im Schnitt erwartet.

Werbung

Angetrieben wurde die Inflation vor allem durch einen Anstieg der Kosten für Treibstoffe, wie es in der Mitteilung heißt. Die Teuerung steigt damit weiter über das von der britischen Notenbank anvisierte Ziel, die eine Inflationsrate von zwei Prozent anstrebt.

Im Monatsvergleich stiegen die britischen Verbraucherpreise im August um 0,5 Prozent und damit ebenfalls wie erwartet. Auch in dieser Betrachtung haben die Statistiker die Transportkosten als stärksten Preistreiber ausgemacht.

Die Kernrate der britischen Inflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, verharrte im August auf 2,6 Prozent. Analysten hatten dies ebenfalls erwartet.

/jkr/stk

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: B Calkins / Shutterstock.com, BXSwiss

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.