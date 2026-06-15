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TAG Immobilien-Aktie leichter: Aktienanzahl durch Aktiendividende leicht gesteigert

16.06.26 09:30 Uhr
TAG Immobilien-Aktie tiefer: Zahl der ausstehenden Aktien durch Dividendenwahl erhöht | finanzen.net

Durch Annahme einer Aktiendividende erhöht sich die Anzahl der Papiere der TAG Immobilien leicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TAG Immobilien AG
13,48 EUR 0,04 EUR 0,30%
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Wie der Immobilienkonzern mitteilte, machten Aktionäre mit 25,6 Prozent der dividendenberechtigten Aktien vom Angebot einer Aktiendividende Gebrauch. Die übrigen entschieden sich für die Bardividende von 0,40 Euro je Schein. Auf Basis dieser Annahmequote wurden knapp 1,3 Millionen neuer Aktien ausgegeben, sodass die Gesamtzahl der TAG Immobilien-Aktien um 0,7% stieg. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 24. Juni 2026 in die Notierung der bestehenden Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Die Zahlung der Bardividende und etwaiger Spitzenbeträge wird ebenfalls voraussichtlich am 24. Juni 2026 erfolgen. Die TAG Immobilien-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,51 Prozent im Minus bei 13,55 Euro.

DJG/flf

DOW JONES

Bildquellen: TAG Immobilien

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