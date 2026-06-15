TAG Immobilien-Aktie stabil: Aktienanzahl durch Aktiendividende leicht gesteigert
Durch Annahme einer Aktiendividende erhöht sich die Anzahl der Papiere der TAG Immobilien leicht.
Werte in diesem Artikel
Wie der Immobilienkonzern mitteilte, machten Aktionäre mit 25,6 Prozent der dividendenberechtigten Aktien vom Angebot einer Aktiendividende Gebrauch. Die übrigen entschieden sich für die Bardividende von 0,40 Euro je Schein. Auf Basis dieser Annahmequote wurden knapp 1,3 Millionen neuer Aktien ausgegeben, sodass die Gesamtzahl der TAG Immobilien-Aktien um 0,7% stieg. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 24. Juni 2026 in die Notierung der bestehenden Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Die Zahlung der Bardividende und etwaiger Spitzenbeträge wird ebenfalls voraussichtlich am 24. Juni 2026 erfolgen. Die TAG Immobilien-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise auf Vortagesniveau bei 13,62 Euro.
DJG/flf
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf TAG Immobilien
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TAG Immobilien
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere TAG Immobilien News
Bildquellen: TAG Immobilien