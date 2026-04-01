DAX23.742 -0,3%Est505.905 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1500 -1,8%Nas23.065 +0,7%Bitcoin61.634 +1,7%Euro1,1738 +0,5%Öl99,70 +5,8%Gold4.748 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Gespräche gescheitert: DAX schließt im Minus -- Entlastung bei Benzinpreisen kommt -- Nike, Palantir, DroneShield, TUI, Telekom, VW, Rüstungsaktien, BioNTech, Lufthansa im Fokus
Top News
So positionieren Sie Ihr Portfolio für 2026 So positionieren Sie Ihr Portfolio für 2026
Entlastungspaket: Koalition plant Krisen-Bonus und Steuersenkung bei Kraftstoffen Entlastungspaket: Koalition plant Krisen-Bonus und Steuersenkung bei Kraftstoffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nouripour fordert europäische Initiative zum Iran-Krieg

13.04.26 18:13 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour wünscht sich mehr diplomatisches Engagement Europas und auch der Bundesregierung im Ringen um ein dauerhaftes Ende des Iran-Kriegs. "Das reicht halt nicht, wenn der deutsche Außenminister immer noch kraftvoll seine Sorgen zum Ausdruck bringt", sagte der Bundestagsvizepräsident dem Sender Welt TV mit Blick auf den deutschen Chefdiplomaten Johann Wadephul (CDU).

Die entscheidende Frage sei, was Europa tun könne, "wenn unsere Interessen so unter die Räder geraten und es so aussieht, als hätten wir keinen Einfluss". Ein eigener Beitrag Europas müsse nicht zwingend militärisch sein. Das könne man sich etwa auch von der Kommunistischen Partei Chinas abschauen. "Die machen andauernd Zehn-Punkte-Pläne, die sie in die Welt raushauen. Damit finden sie überhaupt statt. Wir finden nicht einmal statt derzeit."

Trump hat Seeblockade angekündigt

Nach den vorerst gescheiterten diplomatischen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran hatte US-Präsident Donald Trump am Sonntag eine Seeblockade angekündigt. Er will verhindern, dass der Iran Gebühren von Reedereien für eine Durchfahrt von Öltankern durch die Meerenge verlangt und das Land gleichzeitig von Öleinnahmen abschneiden. Das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) sprach von einer Blockade von Schiffen, die einen iranischen Hafen als Start oder Ziel haben./toz/DP/jha