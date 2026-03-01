Nouripour: Sorge um Zivilisten - Hoffnung auf Wandel im Iran

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundestags-Vizepräsident Omid Nouripour (Grüne) ist nach eigenen Worten tief bewegt von den "vielen Ausrufen der Freude und der Erleichterung", wenn er die Bilder und Reaktionen aus dem Iran und bei Exil-Iranern sieht. "Die Freude der Menschen zeigt, wie sehr sie sich nach Veränderung und Freiheit sehnen. Und wie groß ihre Hoffnung nach Jahrzehnten der Verzweiflung ist. Ich hoffe sehr, dass sie nicht wieder enttäuscht wird", sagte der Bundestagsabgeordnete aus Frankfurt/Main der Deutschen Presse-Agentur.

Freuen über den Tod von Menschen könne er sich nicht, "auch nicht, wenn sie Barbaren waren", sagte der gebürtige Iraner. Der getötete oberste Führer des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, war laut Nouripour "Architekt eines Regimes, das abertausende Morde zu verantworten hat

- im Iran, in der gesamten Region und auch bei uns in Europa".

"Weltweit steigt die Bedrohung"

Wie andere Menschen mit Verbindungen zum Iran sorge auch er sich um die Zivilisten in dem Land. "Weltweit steigt die Bedrohung für Exiliraner, jüdische und israelische Einrichtungen sowie amerikanische Institutionen", sagte er. "Auch alarmierend ist die Lage für unsere Bundeswehr , die bereits in ihren Feldlagern im Irak und in Jordanien angegriffen wird. Die Eskalation ist längst kein düsteres Szenario mehr - sie ist Realität."

Die weitere politische Entwicklung im Iran ist nach Ansicht Nouripours derzeit schwer abzuschätzen. "Wird es nur einen Führungswechsel geben - oder tatsächlich einen Systemwechsel?", sagte der Bundestags-Vize. Die israelisch-amerikanischen Angriffe auf den iranischen Sicherheitsapparat seien in der Lage, den Machtapparat destabilisieren. Doch wie tiefgreifend die Folgen sein werden, hänge von vielen unberechenbaren Faktoren ab.

Nouripour wurde 1975 im Iran geboren und kam als 13-Jähriger mit seiner Familie nach Deutschland. Seit 2006 gehört der Abgeordnete aus Frankfurt dem Bundestag an. Vor knapp einem Jahr wurde der zum Bundestags-Vizepräsident gewählt./mba/DP/zb