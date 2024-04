Nouripour verteidigt Bezahlkarte: Zugang zu Bargeld bleibt

Heute im Fokus

Rekordjagd wieder aufgenommen: Gold markiert Allzeithoch. HENSOLDT-Aktie nach Warburg-Abstufung unter Druck. Barclays hebt Kursziel für Allianz-Aktie an. Palantir und Oracle kündigen KI-Kooperation an - Analyst erwartet kräftigen Schub für Palantir-Aktie. 737-Stilllegung: Boeing zahlt dreistellige Millionenentschädigung an Alaska Airlines. Wachsende Probleme bei SAP?