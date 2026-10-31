NovaBay Pharmaceuticals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

31.10.26 06:35 Uhr

NovaBay Pharmaceuticals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 311,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 USD. Im Vorjahresviertel hatte NovaBay Pharmaceuticals -1,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

NovaBay Pharmaceuticals hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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