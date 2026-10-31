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NovaBay Pharmaceuticals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

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Aktien
NovaBay Pharmaceuticals Inc Registered Shs
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Charts | News | Analysen

NovaBay Pharmaceuticals hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 USD. Im Vorjahresviertel hatte NovaBay Pharmaceuticals -1,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

NovaBay Pharmaceuticals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 311,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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