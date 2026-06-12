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NOVAC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

13.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
NOVAC CO. LTD. Registered Shs
2.559,00 JPY 32,00 JPY 1,27%
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NOVAC hat am 12.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 107,48 JPY, nach 92,72 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat NOVAC 9,50 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

NOVAC hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 228,33 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 111,33 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat NOVAC im vergangenen Geschäftsjahr 35,36 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NOVAC 27,51 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

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