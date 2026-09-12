NOVAC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

12.09.26 06:35 Uhr

NOVAC gab am 11.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,10 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 27,75 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,77 Prozent zurück. Hier wurden 8,09 Milliarden JPY gegenüber 8,77 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.net