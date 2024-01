Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis schiebt sich am Vormittag vor

So bewegt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 84,87 CHF.

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 17:35 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 84,87 CHF. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 84,87 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 84,53 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.269.864 Stück gehandelt.

Am 11.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,16 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,23 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Mit einem Kursverlust von 17,65 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 93,67 CHF.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 24.10.2023. Das EPS lag bei 1,74 USD. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,07 Prozent zurück. Hier wurden 11.782,00 USD gegenüber 12.543,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 29.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,63 USD je Novartis-Aktie.

