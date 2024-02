Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagmittag gefragt

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 90,29 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 90,29 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 90,83 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 89,54 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 770.141 Novartis-Aktien.

Bei 94,52 CHF markierte der Titel am 22.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 4,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 69,89 CHF erreichte der Anteilsschein am 13.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 95,78 CHF aus.

Novartis veröffentlichte am 31.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,93 Prozent auf 11.423,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12.543,00 USD gelegen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Novartis am 23.04.2024 präsentieren. Am 29.04.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,27 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

