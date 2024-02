Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 90,56 CHF.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 90,56 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 90,83 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 89,54 CHF. Bisher wurden heute 1.473.941 Novartis-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,52 CHF erreichte der Titel am 22.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,89 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 22,82 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 95,78 CHF je Novartis-Aktie an.

Am 31.01.2024 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,50 USD je Aktie erzielt worden. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.423,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.543,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Novartis am 23.04.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 29.04.2025 präsentieren.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,27 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

