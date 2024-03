Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteuert sich am Freitagvormittag

Novartis im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 89,95 CHF.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 89,95 CHF zu. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 90,09 CHF. Mit einem Wert von 89,74 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 67.752 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei 94,52 CHF markierte der Titel am 22.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 5,08 Prozent wieder erreichen. Am 13.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,89 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,74 USD je Novartis-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 94,50 CHF aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 31.01.2024 vor. In Sachen EPS wurden 1,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,44 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 11.423,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.690,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Novartis-Bilanz für Q1 2024 wird am 23.04.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Novartis.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2024 7,06 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Handel in Zürich: Anleger lassen SMI letztendlich steigen

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 sackt schlussendlich ab

Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SMI steigen