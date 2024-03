Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zieht am Freitagmittag an

Novartis im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 90,02 CHF.

Um 11:49 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 90,02 CHF zu. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 90,25 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,74 CHF. Zuletzt wechselten 525.705 Novartis-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,52 CHF) erklomm das Papier am 22.01.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Bei einem Wert von 69,89 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.03.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 22,36 Prozent sinken.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,74 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 94,50 CHF angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 31.01.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,44 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.423,00 USD – das entspricht einem Minus von 9,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.690,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 29.04.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 7,06 USD je Aktie aus.

