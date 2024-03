Blick auf Aktienkurs

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagnachmittag gesucht

01.03.24 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 90,40 CHF zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 90,40 CHF. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 90,73 CHF. Bei 89,74 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1.033.285 Novartis-Aktien den Besitzer. Am 22.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,52 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 4,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 29,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,74 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 94,50 CHF. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 31.01.2024 vor. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,44 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,98 Prozent auf 11.423,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 12.690,00 USD umgesetzt. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet. Schätzungsweise am 29.04.2025 dürfte Novartis die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 7,06 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Handel in Zürich: Anleger lassen SMI letztendlich steigen STOXX 50 aktuell: STOXX 50 sackt schlussendlich ab Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SMI steigen

