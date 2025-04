Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis präsentiert sich am Vormittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,4 Prozent auf 100,20 CHF.

Um 09:07 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 100,20 CHF zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 100,24 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 99,15 CHF. Bisher wurden heute 332.858 Novartis-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 102,72 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Am 20.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,63 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 16,54 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,86 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 99,13 CHF.

Am 31.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,24 CHF gegenüber 3,67 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,54 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,13 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 28.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,35 USD in den Büchern stehen haben wird.

