Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis legt am Dienstagvormittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Um 17:36 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 91,07 CHF. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 91,64 CHF. Bei 90,82 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 2.189.643 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 93,95 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 73,32 CHF fiel das Papier am 27.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 24,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 95,30 CHF.

Am 18.07.2023 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es stand ein EPS von 1,83 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,56 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,58 Prozent auf 13.622,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.781,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 22.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 6,87 USD im Jahr 2023 aus.

