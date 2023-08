Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag höher

Novartis im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 17:36 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 91,07 CHF. Bei 91,64 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 90,82 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 2.189.643 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 93,95 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 3,16 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 73,32 CHF erreichte der Anteilsschein am 27.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,49 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 95,30 CHF aus.

Am 18.07.2023 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent auf 13.622,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.781,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 24.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 22.10.2024.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,87 USD je Aktie.

