Novartis im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit Kurseinbußen

01.09.23 09:23 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 89,00 CHF.

Werbung

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 89,00 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 88,94 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 89,19 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 87.358 Stück gehandelt. Mit einem Kursgewinn bis auf 93,95 CHF erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 5,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2022 Kursverluste bis auf 73,32 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,62 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 95,30 CHF für die Novartis-Aktie. Am 18.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,83 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.622,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.781,00 USD erwirtschaftet worden waren. Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 22.10.2024 dürfte Novartis die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Novartis-Aktie profitiert: Novartis erzielt Studienerfolg für Cholesterin-Injektion Leqvio SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis verdient Novartis-Aktie dennoch etwas leichter: Novartis-Tochter Sandoz mit FDA-Zulassung für MS-Biosimilar in den USA

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis AG Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com