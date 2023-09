Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag stabil

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Novartis. Mit einem Wert von 89,24 CHF bewegte sich die Novartis-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 89,24 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 89,51 CHF an. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 88,85 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,19 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 789.180 Novartis-Aktien.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 93,95 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,28 Prozent hinzugewinnen. Am 27.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,32 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 21,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 95,30 CHF angegeben.

Am 18.07.2023 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,83 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent auf 13.622,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.781,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 24.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 22.10.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 6,89 USD im Jahr 2023 aus.

