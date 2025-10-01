Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Mittag an Fahrt

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 102,58 CHF.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,5 Prozent auf 102,58 CHF zu. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 103,30 CHF. Bei 102,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 972.016 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 104,62 CHF erreichte der Titel am 04.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 81,10 CHF fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 26,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,13 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 98,25 CHF.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 17.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,45 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,61 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11,32 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Novartis-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 03.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,89 USD in den Büchern stehen haben wird.

