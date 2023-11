Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Aktie im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 85,82 CHF.

Um 09:06 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 85,82 CHF nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 85,82 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,67 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 118.583 Novartis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2023 bei 90,16 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,06 Prozent. Am 13.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,89 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,56 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 93,30 CHF an.

Novartis gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,50 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11.782,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.543,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 31.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 6,57 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

