Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis steigt am Mittwochnachmittag

01.11.23 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 85,40 CHF.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 85,40 CHF zu. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 85,84 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 85,67 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 815.221 Novartis-Aktien. Am 11.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,16 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,57 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Mit Abgaben von 18,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Experten gaben als mittleres Kursziel 93,30 CHF an. Novartis ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,50 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,07 Prozent auf 11.782,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12.543,00 USD gelegen. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 präsentieren. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,57 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie SLI-Handel aktuell: SLI schlussendlich freundlich Börse Zürich: SMI notiert schlussendlich im Plus Optimismus in Zürich: SMI legt am Nachmittag zu

